أخبار مصر | ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين، أسماء المحامين الجدد، ممن اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم، خلال يوليو الحالي، طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتضم الكشوف نتيجة الكشف الطبي لمحافظات: البحر الأحمر، وطنطا، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، والمنوفية، والمنيا، وبور سعيد، وسوهاج، والقليوبية، وقنا، ودمياط، ودمنهور، والفيوم، وكفر الشيخ، والمنصورة.

وتبدأ المصلحة، إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولًا بأول لكل حالة على حدة.

