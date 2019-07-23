أخبار مصر | وزيرة التضامن تتابع التفويج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتابع التفويج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام شديد بداية عمل الجسر الجوي الخاص بنقل حجيج الجمعيات الاهلية لموسم حج هذا العام والذى ينطلق اليوم في اولى رحلاته ويحمل 700 حاجا من ضيوف الرحمن متجها للمدينة المنورة، حيث توجَّهت والى بخالص التهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام متمنية لهم حجا مقبولا وطالبتهم بالدعاء بان يحفظ الله مصر واهلها

هذا وتتابع والى بداية عمليات التفويج وسط استعدادات مكثفة من جانب البعثة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال الحجيج وتوفير اقصى جهد لراحتهم خاصة من كبار السن والمرضى، حيث وجهت والى ببذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم واداء الشعائر المقدسة.

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ومن جانبه اوضح ايمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن أولى أفواج حجيج الجمعيات الاهلية تنطلق اليوم تحمل 700 حاجا من الجيزة والدقهلية من مطار القاهرة، ومن المقرر ان يشهد غدا الاربعاء 24 يوليو سفر ثانى الرحلات للمدينة المنورة تحمل 725 حاجا من محافظات الاسماعيلية والمنوفية والقاهرة على ان تتوالى الافواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر اولى الافواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على ان ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 الف حاج مع اخر رحلات التفويج في 4 من اغسطس القادم.

وأشار عبد الموجود بأن مقدمة البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى قد غادرت مبكرا للاراضى السعودية وتم استلام الفنادق وانه تم بدء العمل بلجان البعثة حيث سيقوم اعضاء لجنة المطار باستقبال زوار بيت الله الحرام لتسهيل الاجراءات في المطارات وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين واعلن عبد الموجود عن بدء اعمال غرفة العمليات المركزية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج وان مقر البعثة سيكون بفندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة.

واضاف رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي بان سيصاحب الحجيج١٣ واعظا منهم لاول مرة لهذا العام 3 واعظات دينيات بالاتفاق مع وزارة الاوقاف لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية اضافة الى عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية باداء مناسك الحج مناشدا الحجيج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لموسم الحج.