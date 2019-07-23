أخبار مصر | اليوم.. سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه تقرر سفر أول افواج حجاج الجمعيات الاهلية، اليوم الثلاثاء، على أن يكون سفر آخر الافواج يوم 4 أغسطس القادم.

وكانت وجهت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الاهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فى المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعه عن حالة الحجاج.