شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع التفويج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام شديد بداية عمل الجسر الجوي الخاص بنقل حجيج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام، والذي ينطلق اليوم في أولى رحلاته، ويحمل 700 حاجًا من ضيوف الرحمن متجهًا للمدينة المنورة، حيث توجَّهت «والى» بخالص التهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام متمنية لهم حجا مقبولا وطالبتهم بالدعاء بان يحفظ الله مصر وأهلها.

وتتابع «والي» بداية عمليات التفويج وسط استعدادات مكثفة من جانب البعثة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لاستقبال الحجيج وتوفير أقصى جهد لراحتهم خاصة من كبار السن والمرضى، حيث وجهت «والى» ببذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم واداء الشعائر المقدسة.

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ومن جانبه، أوضح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن أولى أفواج حجيج الجمعيات الأهلية تنطلق اليوم تحمل 700 حاجًا من الجيزة والدقهلية من مطار القاهرة، ومن المقرر أن يشهد، غدًا الأربعاء، سفر ثاني الرحلات للمدينة المنورة تحمل 725 حاجًا من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقاهرة على أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو، وسيتم سفر أولى الافواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهى عمل الجسر الجوي لنقل 12 ألف حاج مع آخر رحلات التفويج في 4 أغسطس المقبل.

وأشار «عبدالموجود» بأن مقدمة البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى قد غادرت مبكرا للأراضي السعودية، وتم استلام الفنادق وأنه تم بدء العمل بلجان البعثة حيث سيقوم أعضاء لجنة المطار باستقبال زوار بيت الله الحرام لتسهيل الإجراءات في المطارات وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين.

وأعلن «عبدالموجود» عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج، وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وأضاف رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي بأن سيصاحب الحجيج ١٣ واعظًا، منهم لأول مرة لهذا العام 3 واعظات دينيات، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم في السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج مناشدًا الحجيج بإتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لموسم الحج.