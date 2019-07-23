شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان منظومة النظافة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعًا بمقر وزارة البيئة، لمواصلة التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة، وخاصة فيما يخص دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتنفيذ تلك المنظومة بالمحافظات، استكمالا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن منظومة النظافة الجديدة.

وتطرقت وزيرة البيئة في الاجتماع إلى أهمية دعم مبادرات الشباب الخاصة بمنظومة النظافة، وضرورة خلق فرص عمل في مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات المتعددة في هذا المجال. ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية على أهمية توعية المجتمع المدني بالمنظومة الجديدة للمخلفات ومراحلها المخلتفة وعرض قصص نجاح الشباب المختلفة في مجال تدوير المخلفات.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة يعتمد على تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وشدد على ضرورة مساندة كافة المبادرات المجتمعية في هذا المجال، ومنها «مجلس إدارة الشارع» و«صوتك مسموع» و«معًا لنرتقي»، مؤكدًا أهمية الدور الإيجابي للمواطن في تطبيق منظومة النظافة الجديدة لضمان نجاحها واستدامتها.