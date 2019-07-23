شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: إزالة عقارين بشارعي «السوق» و«الدبدوبة» بعزبة البرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إنه تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برئاسة وجيه عبدالرازق، بعمل حملة استهدفت إزالة عقارين آيلين للسقوط بشارعي السوق والدبدوبة صادر لهما قرارات إزالة من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأضافت «ميخائيل»، أنه جاري تنفيذ أعمال الإزالة نهائيًا في وجود مسؤولي الوحدة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما تقوم الوحدة المحلية بالمدينة أيضًا بحصر كافة المنشآت الصادر لها قرارات إزالة تمهيدا لتنفيذها وفقا للجدول الزمنى المحدد.