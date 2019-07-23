شكرا لقرائتكم خبر عن سفر 370 حاج من بعثة الجمعيات في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سافر الفوج الأول من بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، وكان في وداعهم المحاسب السيد عبدالفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، وعدد كبير من أهالي وأسر الحجاج ومسؤولي الجمعيات. ووزعت مديرية التضامن حجاج المستوى الثاني من حجاج جمعيات الدقهلية، وعددهم 370 حاج على مرحلتين الأولى، وعددهم 264 حاج، والثانية وعددهم 106 حاج.

وأكد السيد عبدالفتاح أنه تمت متابعة سفر الحجاج حتى انتهاء إجراءات سفرهم بمطار القاهرة الدولي، وجري نقلهم في 8 أتوبيسات. وأوضح أنه تم تحديد موعد سفر المستوى الثالث، الخميس، 26 يوليو وعددهم 290 حاج.