شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اتحاد السياحة» يلتقي «مدبولي والمشاط» لبحث «ضرائب العارض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن قطاع السياحة يتشابك مع 27 جهة، إلى جانب وجود رقابة من جهات متعدد، وأن القطاع يسعى إلى فك التشابك، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة هو أحد أهم القطاعات التي تصب في صالح الاقتصاد القومي.

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وأضاف في مؤتمر صحفي، عقد مساء أمس الاثنين، أنه التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن اللقاء كان يدور في سياق حل مشكلة ملف الضرائب المتعلق ببرنامج دعم الطيران العارض، والتي تعود للعام 2016، وكان اتحاد الغرف السياحية وسيط فيها، وأبدى رئيس الحكومة تفهم لما تم طرحه على أن يتم التنسيق بين وزيرة السياحية ووزير المالية واتحاد الغرف السياحية لحل تلك المشكلة.

وتابع «الوصيف» أن الاجتماع كان بمثابة اجتماع تحضيري لاجتماع آخر يستهدف تقديم رؤية من القطاع للحكومة لتحقيق أهداف القطاع السياحي من حيث زيادة تنافسية المقاصد السياحية المصرية، ورفع كفاءة المنتج السياحي والخدمات المقدمة له، ورفع كفاءة العنصر البشري وزيادة وتعزيز فرص العمل إلى جانب زيادة الاستثمار في القطاع السياحي، وصولا لزيادة نسبة مساهمة صناعة السياحة في الدخل القومي.

كما أكد رئيس اتحاد الغرف السياحي على أن القطاع ملتزم بتقديم رؤية لمجلس الوزراء، من بينها وجهة نظر القطاع في قانون التراخيص الموحد الذي يعد جزء من برنامج الإصلاح الهيكلي.