شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تنفيذ الموقف الإقليمي على مساحة 62000م بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر البدء في تنفيذ أعمال مشروع موقف السيارات الإقليمي بالمدينة على مساحة 62000م، في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي، وأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا لأحدث المعايير والنظم.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموقف الإقليمي الذي يتم تنفيذه يقع في منطقة الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين، ويهدف إلى الربط بين الأحياء داخل المدينة بعضها البعض، كما يهدف لربط المدينة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري من خلال مركبات الباص أو الميني باص بتلك المحافظات، بطاقة استيعابية تصل إلى عدد 27 أتوبيسا على مساحة 2600م وكذا عدد 114مينى باص داخلي بمساحة 2870م، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لعدد 280 مينى باص بين المحافظات، وعدد 35 مكانا مخصصا لانتظار السيارات الملاكي.

وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يشمل تنفيذ مبنى مركز تجارى على مساحة 600م مكون من طابقين لخدمة المواطنين، وتخصيص مساحات داخلية كساحات انتظارٍ للسيارات، وكذا إنشاء ثلاث كافيتريات، وتنفيذ عدد خمس مظلات بالإضافة إلى مسجد على مسطح 550 م يضم مصلى للسيدات.

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