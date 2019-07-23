شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والاستثمار يتفقان مع سفير فرنسا على زيادة التعاون في مجال مترو الأنفاق وترام الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعا مع السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، بحضور فريق عمل الوزارتين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

واتفق الجانبان على دفع التعاون بين البلدين في مجال النقل حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن مصر تعتز بالتعاون مع فرنسا في مجال النقل، مطالبا الشركات الفرنسية بزيادة مشروعاتها في مجال النقل بمصر خاصة مع التعاون المتميز بين الجانبين في انشاء خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تنفذها شركات فرنسية في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق والتي تشمل التنفيذ الحالي لتحالف الشركات الفرنسية للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بالاضافة إلى قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة وانشاء ورشة كوتيسكا بالخط الاول للمترو، كما انه جاري انهاء اجراءات التعاقد مع مكتب استشاري فرنسي فيما يخص تطوير خط ابوقير بالاسكندرية خاصة مع قيام مكاتب الاستشارات الفرنسية بالاستشارات الخاصة بمشروعات المترو، موضحا أن الوزارة تعمل ايضا على التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع ترام الرمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأضاف أن هناك تعاونا بين الجانبين في مجال السكك الحديدية حيث يتم التعاون مع سكك حديد فرنسا في مجال السلامة بخط الجيزة /بني سويف وخط المناشي للسكك الحديدية، كما تقوم شركة الستوم بتطوير كهربة إشارات خط بني سويف/ أسيوط وتنفذ شركة تاليس كهربة اشارات خطي القاهرة/ الإسكندرية ؛ وأسيوط /سوهاج /نجع حمادى، مشيرا إلى ان هذه المشروعات تسير وفقا للجداول الزمنية، ووزارة النقل حريصة على حصول الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات في مصر على مستحقاتهم الكاملة في مواعيدها المتفق عليها.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتوفير المنح اللازمة لمشروعات النقل، في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحسين حياة المواطنين.

من جانبه، أوضح السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا تريد مساعدة مصر في انجاح مشروعاتها في مجال النقل، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تتمنى نجاح هذه المشروعات.

وذكر أن رئيس شركة فينسى الفرنسية سيزور مصر قريبا لدفع التعاون مع وزارة النقل، موضحا أن الوكالة الفرنسية للتنمية على استعداد لتخصيص 100 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير ترام الرمل في الاسكندرية، وأشاد بحرص وزارة النقل على دفع المستحقات للشركات الفرنسية العاملة في المشروعات في مصر.