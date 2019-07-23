شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تشغيل أتوبيسين ضمن منظومة النقل الجماعي بمدينة قنا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه تم تشغيل أتوبيسين جديدين ضمن منظومة النقل الجماعي بالمدينة، وذلك لتلبية رغبات سكان المدينة وربط جميع الأحياء السكنية بمدينة قنا الجديدة.

وقال رئيس الجهاز إنه يأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة قنا الجديدة على توفير مواصلات آمنة ومنخفضة التكلفة، ولمنع استغلال أصحاب المواصلات الخاصة للسكان وتيسيرا على المواطنين، مضيفاً أن سكان المدينة أشادوا بتجربة النقل الجماعي وبحسن سير المنظومة الجديدة.

وفي سياق آخر، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، حيث تم تنفيذ أعمال الترميم للطبقة الأسفلتية بشارع أبوموسى الأشعري بداية من سنترال التجمع الأول للربط مع حارة الخدمة للطريق الشرقي لإسكان الشباب الجنوبي، مشيرًا إلى أنه تم استكمال أعمال الطبقة السطحية بجانب بعض أعمال الترميمات وضبط منسوب وتركيب أغطية المطابق والبالوعات بالحي الجنوبي.