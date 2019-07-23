شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحصين أكثر من 2.4 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من د. عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أن هذه الحملة هدفها إحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية والتى بدأت منذ الشتاء الماضي، حيث تم تحصين 2 مليون و446 ألف و928 رأس ماشية بينهم «مليون و453 ألف و704 رأس أبقار، 828 ألف و942 رأس جاموس، 140 ألف و613 رأس أغنام، 23 ألف و669 رأس ماعز» منذ بداية الحملة الحالية يوم 22 يونيو الماضي.