مخالفات وغرامات.. "سياحة الإسكندرية" تعيد هيبة الشواطئ وتحمي الزائرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، سلسلة من الحملات المكبرة والمكثفة على شواطئ المحافظة، لإحكام السيطرة والقضاء على أي مخالفات وتخفيف العبء على المواطنين، واستعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، بشأن تحقيق انضباط الأسعار ومنع الاستغلال على الشواطئ لتحقيق الانضباط ومنع ابتزاز واستغلال المواطنين، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات على مدار الساعة.

وأجرى فريق المتابعة الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية، المرورعلى شواطئ "منتزة أول وثان والمندرة السياحي المميز والعصافرة المميز وأبوهيف الخدمة"، حيث جرى رصد مخالفات زيادة في أسعار التذاكر ورسوم دخول دورات المياه، وزيادة في عدد التذاكر المباعة، وتم حصر المخالفات وعرضها على وكيل الوزارة لتوقيع الغرامات والجزاءات طبقا لبنود التعاقد والخاصة بالغرامات والمخالفات، ولم يتم رصد مخالفات بشاطئ المندرة المجاني والسرايا.

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كما تم المرور على شواطئ حي الجمرك - شاطئ القويري والسلسلة المميز، وتم رصد مخالفات أيضا في زيادة أسعار الدخول وفرض اكراميات، ولم يتم رصد أي مخالفات بشاطئ جليم المجاني.

وشن مفتشو المصايف برئاسة مدير عام المصايف بحملات على شواطئ "حي الجمرك والعجمي" وتم رصد بعض المخالفات وزيادة في الأسعار عن المقررة بكراسة الشروط، وجرى حصر المخالفات وعرضها على اللواء جمال رشاد لتوقيع الغرامات على مستأجري تلك الشواطئ وطبقا لبنود كراسة الشروط، بالإضافة إلى قيام مراقبي الشواطئ بالمرور على الشواطئ بناء على تعليمات رئيس الإدارة لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط في الشواطئ.

وأهاب اللواء جمال رشاد رئيس الادارة، بالمواطنين المصطافين، عدم الخضوع لأي ابتزاز او استغلال علي الشواطئ وابلاغ الادارة بأي مخالفات عبر وسائل الاتصال التي تم الاعلان عنها سابقا.