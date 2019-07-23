وزيرا النقل والاستثمار يبحثان تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أسامه عبدالكريم:

عقد وزير النقل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، بمقر وزارة الاستثمار، واتفق الجانبان على دفع التعاون بين البلدين في مجال النقل.

وبحسب بيان اليوم، أكد وزير النقل، اعتزاز مصر بالتعاون مع فرنسا في مجال النقل، مطالبا الشركات الفرنسية بزيادة مشروعاتها في مجال النقل بمصر، خاصة مع التعاون المتميز بين الجانبين في إنشاء خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وقال الوزير، إن هناك عددا من المشروعات تنفذها شركات فرنسية في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق والتي تشمل التنفيذ الحالي لتحالف الشركات الفرنسية للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة وإنشاء ورشة كوتيسكا بالخط الأول للمترو.

كما أنه جاري إنهاء اجراءات التعاقد مع مكتب استشاري فرنسي فيما يخص تطوير خط أبوقير بالإسكندرية خاصة مع قيام مكاتب الاستشارات الفرنسية بالاستشارات الخاصة بمشروعات المترو، موضحا أن الوزارة تعمل أيضا على التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع ترام الرمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

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وأضاف وزير النقل، أن هناك تعاونا بين الجانبين في مجال السكك الحديدية حيث يتم التعاون مع سكك حديد فرنسا في مجال السلامة بخط الجيزة /بني سويف وخط المناشي للسكك الحديدية كما تقوم شركة الستوم تطوير كهربة إشارات خط بني سويف/ أسيوط وتنفذ شركة تاليس كهربة إشارات خطي القاهرة الإسكندرية؛ وأسيوط /سوهاج /نجع حمادي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسير وفقا للجداول الزمنية، وأن وزارة النقل حريصة على حصول الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات بمصر على مستحقاتهم الكاملة في مواعيدها المتفق عليها.

بدروها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في جذب الاستثمارات بهذا القطاع، وتوفير المنح اللازمة لمشروعات النقل، في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحسين حياة المواطنين.

وأوضح "ستيفان روماتيه"، سفير فرنسا بالقاهرة، أن بلاده تريد مساعدة مصر في إنجاح مشروعاتها في مجال النقل، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تتمنى نجاح هذه المشروعات.

وأضاف روماتيه، أن رئيس شركة فينسى الفرنسية سيزور مصر قريبا لدفع التعاون مع وزارة النقل، موضحا أن الوكالة الفرنسية للتنمية على استعداد لتخصيص 100 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير ترام الرمل في الاسكندرية، مشيدا بحرص وزارة النقل على دفع المستحقات للشركات الفرنسية العاملة في المشروعات بمصر.