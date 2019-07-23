صور- "هتافات للزعيم".. أنصار عبدالناصر يحتفلون بالذكرى 67 لثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير- أحمد النجار:

توافد أنصار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى مسجد جمال عبد الناصر بمنشية البكري للاحتفال بالذكرى الـ67 لتورة يوليو 1952.

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وردد شباب الناصريين، والحضور خلال وقوفهم أمام ضريح الرئيس عبد الناصر، هتافات مؤيدة للقومية العربية ومناصرة للقصية الفلسطينية، منها تسقط الصهيونية وتحيا الوحدة العربية، ويحيا الجيش السوري.

كما حمل الحضور أعلام مصر وصورا للزعيم عبد الناصر، والتقطوا الصور التذكارية أمام قبر الزعيم الراحل.

وتحل اليوم الذكرى ال67 لثورة 1952 التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضد النظام الملكي واعلان إقامة النظام الجمهوري في مصر.