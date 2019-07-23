عزل سودانيين في مطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، سودانيين فور وصولهما من الخرطوم؛ لعدم حملهما شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وحسب بيان، اليوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الخرطوم، بعدم حمل سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الراكبين بمستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوهما من العدوى.