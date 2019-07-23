محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، سودانيين فور وصولهما من الخرطوم؛ لعدم حملهما شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
وحسب بيان، اليوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الخرطوم، بعدم حمل سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوى.
وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الراكبين بمستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوهما من العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر عزل سودانيين في مطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.