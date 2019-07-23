الزراعة: تحصين أكثر من 2.4 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح التقرير أن الحملة هدفها إحكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية والتي بدأت منذ الشتاء الماضي، وجرى تحصين 2 مليون و446 ألفًا و928 رأس ماشية بينها "مليون و453 ألفًا و704 رؤوس أبقار، 828 ألفًا و942 رأس جاموس، 140 ألفًا و613 رأس أغنام، 23 ألفًا و669 رأس ماعز" منذ بداية الحملة الحالية يوم 22 يونيو الماضي.

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