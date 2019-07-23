لدعم البنية التحتية.. وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان منظومة النظافة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت وزيرة البيئة اجتماعًا مع وزير التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة لمواصلة التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة وخاصة فيما يخص دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتنفيذ تلك المنظومة بالمحافظات.

وحسب بيان، الثلاثاء، شددت وزيرة البيئة، في الاجتماع، على أهمية دعم مبادرات الشباب الخاصة بمنظومة النظافة وضرورة خلق فرص عمل في مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات المتعددة في هذا المجال.

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وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية توعية المجتمع المدني بالمنظومة الجديدة للمخلفات ومراحلها المخلتفة وعرض قصص نجاح الشباب المختلفة في مجال تدوير المخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة يعتمد على تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

​وشدد الوزير على ضرورة مساندة كافة المبادرات المجتمعية في هذا المجال ومنها "مجلس إدارة الشارع" و"صوتك مسموع" و"معاً لنرتقي" مؤكدا أهمية الدور الإيجابي للمواطن في تطبيق منظومة النظافة الجديدة لضمان نجاحها واستدامتها .