النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي لحريق أودى بحياة 5 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: استعجلت نيابة عابدين الجزئية، تقرير المعمل الجنائي في واقعة حريق أودى بحياة 5 من أسرة واحدة بعابدين. كانت الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق بشقة سكنية بشارع حسن الأكبر بحي عابدين وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ وتمت السيطرة عليها. وتبين بعد السيطرة على الحريق، وفاة 5 من أسرة واحدة (زوجين وابنتهما وحفيديهما)، وصرحت النيابة بدفنهما. وكشفت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا بأحد أجهزة التكييف وراء اندلاع الحريق.

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