مصر | 28 أغسطس.. الحكم على المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وبحوزته جهاز لاسلكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 28 أغسطس.. الحكم على المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وبحوزته جهاز لاسلكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة المتهم حسام الدين سيد المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وعثر بحوزته على جهاز لاسلكي دون تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للنطق بالحكم بجلسة 28 أغسطس المقبل.

وكانت مباحث إمبابة تمكنت من ضبط المتهم وعثر بحوزته على جهاز اللاسلكي الغير مصرح بحيازته أو تداوله، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن قيام المتهم استخدم جهاز اللاسلكي لإيهام المواطنين بصفته ضابط شرطة.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص الجهاز اللاسلكي بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتبين أن الجهاز اللاسلكي بحوزة المتهم يجب الحصول على موافقة الجهاز قبل حيازته أو أستخدامه، مما يعد مخالف لقانون تنظيم الاتصالات وتم احالته لمحكمة القاهرة الاقتصادية وتحدد جلسة الحكم على المتهم 28 أغسطس المقبل.