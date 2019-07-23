أخبار مصر | "الوزراء" ينشر إنفوجرافيك حول إنجازات وأهداف ثورة يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر إنفوجرافيك حول إنجازات وأهداف ثورة يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الشعب بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، قائلا "كل عام والشعب المصري بخير".

ونشر مركز المعلومات، إنفوجرافيك، حول مجلس قيادة الثورة وإنجازاتها وأهدافها ومن شارك في الثورة.

وأوضح الإنفوجرافيك، أن أهداف الثورة كانت القضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة حياة ديمقراطية سليمة والقضاء على الإقطاع وإقامة عدالة اجتماعية وإقامة جيش وطني.

وأشار الإنفوجرافيك، إلى أن من إنجازات ثورة يوليو إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال، إقرار مجانية التعليم، وإصدار قانون الإصلاح الاقتصادي وتأميم قناة السويس.