أخبار مصر | "النقل" و"الاستثمار" يتفقان مع سفير فرنسا على زيادة التعاون في مترو الانفاق وترام الاسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" و"الاستثمار" يتفقان مع سفير فرنسا على زيادة التعاون في مترو الانفاق وترام الاسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، انعقاد اجتماعا مع السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، بحضور فريق عمل الوزارتين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، واتفق الجانبان دفع التعاون بين البلدين في مجال النقل.

وأكدت النقل أن مصر تعتز بالتعاون مع فرنسا فى مجال النقل، مطالبا الشركات الفرنسية بزيادة مشروعاتها فى مجال النقل بمصر خاصة مع التعاون المتميز بين الجانبين في انشاء خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى مشيرة إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تنفذها شركات فرنسية في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق والتي تشمل التنفيذ الحالي لتحالف الشركات الفرنسية للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بالاضافة الى قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة و الجديدة وانشاء ورشة كوتيسكا بالخط الاول للمترو.

وأضافت أنه جار إنهاء إجراءات التعاقد مع مكتب استشاري فرنسي فيما يخص تطوير خط ابوقير بالاسكندرية خاصة مع قيام مكاتب الاستشارات الفرنسية بالاستشارات الخاصة بمشروعات المترو موضحة أنها تعمل ايضا على التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مشروع ترام الرمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وكذلك وجود تعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية حيث يتم التعاون مع سكك حديد فرنسا في مجال السلامة بخط الجيزة /بني سويف وخط المناشي للسكك الحديدية كما تقوم شركة الستوم بتطوير كهربة اشارات خط بني سويف/ اسيوط وتنفذ شركة تاليس كهربة اشارات خطي القاهرة/ الاسكندرية ؛واسيوط /سوهاج /نجع حمادى مشيرا الى ان هذه المشروعات تسير وفقا للجداول الزمنية.

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وأكدت حرصها على حصول الشركات الفرنسية العاملة فى المشروعات فى مصر على مستحقاتهم الكاملة فى مواعيدها المتفق عليها

ومن جانبها أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها تنسق مع وزارة النقل فى جذب الاستثمارات فى هذا القطاع، وتوفير المنح اللازمة لمشروعات النقل، فى ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية فى تحسين حياة المواطنين.

كما أوضح السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا تريد مساعدة مصر فى انجاح مشروعاتها فى مجال النقل، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تتمنى نجاح هذه المشروعات.

وذكر أن رئيس شركة فينسى الفرنسية سيزور مصر قريبا لدفع التعاون مع وزارة النقل، موضحا أن الوكالة الفرنسية للتنمية على استعداد لتخصيص 100 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير ترام الرمل فى الاسكندرية، وأشاد بحرص وزارة النقل على دفع المستحقات للشركات الفرنسية العاملة فى المشروعات فى مصر.