شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القاهرة»: قطع المياه عن بعض المناطق من 10 صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (مناطق إسكان مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الأربعاء، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بتحويل مسار خطى المياه الرئيسيين أقطار (1000 مم – 1200 مم) المتعارضين مع محور ترعة الطوارئ.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.