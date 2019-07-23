شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي على «تويتر»: ثورة 23 يوليو ضربت مثالًا على وعي الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري.

وأضاف السيسي في حسابه على «تويتر»: «نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة».