شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء المجر يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال «أوربان»، في برقيته التي حصلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» على نسخة منها من سفارة المجر بالقاهرة،: «اسمح لي أن أعرب عن تحياتي القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو»، مؤكدا أن بلاده تعتبر مصر شريكا استراتيجيا، وأن رفاهيتها واستقرارها عاملين رئيسين لأمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: «إننا نقدر جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب بينما تعمل للحفاظ على السلام والتقدم في المنطقة».

وتابع رئيس وزراء المجر: «شهد تعاوننا معا توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة مما سمح لنا بتحقيق الأهداف التي وضعنها في اجتماعاتنا السابقة»، معربا عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع الرئيس السيسي في المستقبل.

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