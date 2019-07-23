شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية: (المستثمرين الجنوبية «متضمنة الإسكان العائلي» – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – جاردنيا – لاروا – منطقة الجامعة الأمريكية – النرجس فيلات وعمارات والخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر «الأندلس والقرنفل» – مناطق الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – الرحاب2 – امتداد الرحاب – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة)، ابتداءً من الساعة 12 مساء غدٍ الأربعاء 24/7/٢٠١٩ وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس 25/7/2019، نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالانتهاء من مشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بمياه الشرب، حيث ستتم أعمال الربط على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.
وأوضح «النجار» أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب.
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