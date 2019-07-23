شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية: (المستثمرين الجنوبية «متضمنة الإسكان العائلي» – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – جاردنيا – لاروا – منطقة الجامعة الأمريكية – النرجس فيلات وعمارات والخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر «الأندلس والقرنفل» – مناطق الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – الرحاب2 – امتداد الرحاب – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة)، ابتداءً من الساعة 12 مساء غدٍ الأربعاء 24/7/٢٠١٩ وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس 25/7/2019، نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالانتهاء من مشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بمياه الشرب، حيث ستتم أعمال الربط على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.

‎وأوضح «النجار» أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب.