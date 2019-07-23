- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو 1952.
ونشرت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، تهنئتها، كالتالي:
"أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدًا على إرادة هذا الشعب".
ويحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى 67 لثورة يوليو 1952.
وهنأ الرئيس السيسي، منذ القليل الشعب بذكرى ثورة يوليو.
وشهد الرئيس السيسي، أمس، حفل تخرج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية.
كانت هذه تفاصيل خبر "شاهد على إرادة الشعب".. انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى ثورة يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.