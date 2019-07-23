"شاهد على إرادة الشعب".. انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى ثورة يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو 1952.

ونشرت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، تهنئتها، كالتالي:

"أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدًا على إرادة هذا الشعب".

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ويحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى 67 لثورة يوليو 1952.

وهنأ الرئيس السيسي، منذ القليل الشعب بذكرى ثورة يوليو.

وشهد الرئيس السيسي، أمس، حفل تخرج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية.