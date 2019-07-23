لا يوجد سجن.. أبرز 10 أسئلة عن قانون التصالح في مخالفات البناء وإجاباتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بعد صدور اللائحة التنفيذة لقانون التصالح في مخالفات البناء، وبدء تطبيق القانون وقبول طلبات التصالح من المواطنين، ظهرت بعض الأسئلة من المواطنين حول اللائحة وتطبيقها.

ويستعرض "الخليج 365" بعض الأسئلة الشائعة التي تشغل المواطنين بشأن القانون الجديد والأجوبة عليها، وفقا لتصريحات المهندسة نافيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، والتي جاءت على النحو التالي:

- ما قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء؟

تتراوح القيمة بين حد أدني 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.

- ما هي المخالفات المحظور التصالح فيها؟

حظر القانون التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- ما الموقف حال رفض طلب التصالح؟

في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.

- هل يوجد نظام للتظلم في حالة رفض طلب التصالح؟

اتاحت اللائحة التنفيذيو تقديم طلب تظلم لمن تم رفض طلبه للتصالح خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة، وتبت اللجنة فـي التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.

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- ما هو الموقف إذا وجدت غرامة على العقار من قبل الحي أو المحافظة قبل صدور القانون؟

في حالة وجود أي غرامات مالية سواء تم سددها أو جارى سددها، يتم وقفها بعد تقديم طلب التصالح وقبوله، فإذا تم سداد أي مبالغ ماليه يتم خصمها من قيمة التصالح؟

- ماذا يفعل السكان إذا رفض صاحب العقار التقديم للتصالح أو عدم وجود مالك مباشر للعقار؟

في هذه الحالة يمكن للسكان الاتفاق وعمل اتحاد ملاك ينوب عنهم شخص واحد في النهاية، ويقدم هو طالب التصالح نيابة عنهم وبصفته رئيس اتحاد الملاك.

- ماذا لو يوجد 5 أدوار مخالفة في العقار تصالح الدور الأخير ورفض الباقي؟.. كيف سيتم إزالته؟

في هذه الحالة سيتم قبول طلب من تقدم بالتصالح حال موافاته بالشروط، لكن من يعتقد أنه تهرب من الإزالة أو التصحيح أم خطء، لان بعد انتهاء المدة المقررة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، سنعود للعمل بقانون البناء الموحد، والذي يقضي بسحب الوحدة المخالفة.

- ما هو الموقف في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات؟

لوقف هذه القضايا وأي عقوبة تترتب عليها، سواء تم تنفيذها او لم يتم تنفيذها، لابد من تقديم طلب التصالح وثبوله ثم إرفاق ما يثبت ذلك إلى المحكمة المختصة أو الجهات المختصة ليتم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، حتى لو ترتب على هذه المخالفة سجن صاحبها، سيخرج من السجن بموجب التصالح.

- هل هناك عقوبات تصل للسجن في قانون الصالح في مخالفات البناء؟

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يفرض عقوبات مثل حبس أو الطرد من الوحدة المخالفة إذا لم يتصالح صاحبها، فالهدف من القانون حث المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والتي تم تنفيذها بشكل مخالف للقانون العودة غلى الطريق الصحيح وإصلاح هذه المخالفة.

- أين تنفق الأموال المُحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟

الأموال التي سيتم حصدها نتيجة التصالح في مخالفات البناء، تذهب إلا الخزنة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء، والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة

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