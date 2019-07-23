يصل إلى 14 ألف جنيه.. ننشر سعر متر الشقق في أكثر 7 مناطق طلبًا بالقاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تتغير أسعار العقارات بشكل مستمر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والوقود والكهرباء، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتحكم في سعر الوحدات السكنية، منها القدرة الشرائية للعملاء وحجم الطلب على التملك.

فبعد أسابيع من ارتفاع أسعار الوقود، يستعرض "الخليج 365" متوسط سعر المتر السكني في أكثر المناطق طلبًا على شراء الوحدات السكنية في مدن القاهرة الكبرى، وفقًا لخبراء التسويق العقاري.

وجاءت مناطق شرق القاهرة الأكثر طلبًا على شراء الوحدات السكنية والتي تمثلت في مدن العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة والشروق، ثم مناطق غرب القاهرة والتي تمثلت في مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وبعض المناطق في محافظة الجيزة.

يمكن التعرف على الأسعار من خلال الصفحات التالية:

العاصمة الإدارية:

سجل حجم الطلب على شراء العقارات في العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة 18%، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 13.5%، فسجل متوسط سعر المتر 12 ألف جنيه، وفقًا لمؤشر "عقار ماب".

وسجل سعر المتر في كمبوند "جرين أفينيو" 12.5 ألف جنيه كاملة التشطيبات، وفي كمبوند "البوسكو" التابع لشركة مصر إيطاليا بدأ سعر المتر السكني من 15 ألف جنيه، بينما سجل سعر المتر في كمبوند "كابيتال واي" 18 ألف جنيه.

بينما في الأحياء وصلت سعر المتر إلى 6.5 ألف جنيه، ففي حى الأندلس سجل سعر المتر 6 آلاف جنيه، وفي حي مرجان بلغ سعر المتر 5.5 آلاف جنيه، بينما تراوح سعر المتر من 4 آلاف إلى 4 آلاف و800 جنيه في باقي الأحياء.

القاهرة الجديدة:

سجل متوسط سعر المتر السكني في القاهرة الجديدة أكثر المدن الجديدة طلبًا على شراء العقارات، 10 آلاف جنيه، بمستوى طلب على العقار بلغ 41%، فيما ارتفعت الأسعار 5% في الفترة الأخيرة.

وبلغ سعر المتر في منطقة التجمع الخامس 14 ألف و500 جنيه، وفي منطقة الشويفات 12.5 جنيه، بينما بلغ سعر المتر في منطقة القطامية 9 آلاف جنيه، وفي منطقة اللوتس 8500 جنيه، بينما وصل في التجمع الثالث 7 آلاف.

مدينة الشروق:

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وفي مدينة الشروق سجلت نسبة الطلب على شراء العقارات 61%، وهذه نسبة مرتفعه جدًا مقارنة بالفترات الماضي، حيث وصل متوسط سعر المتر السكني إلى 5 آلاف جنيه، ففي الكمبوندات الخاصة تراوح سعر المتر من 8 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه وفقًا لنظم التقسيط.

مدينة الرحاب:

تعتبر مدينة الرحاب من أكثر المدن التي تشهد طلبًا على شراء العقارات، حيث وصل سعر المتر بها إلى 15 ألف و400 جنيه، ففي الفترات الأخبرة وصل حجم الطلب إلى 34% بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3%.

حدائق الأهرام:

وفي منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، يتراوح سعر المتر السكني، بين 3400 جنيه و3900 جنيه، لمساحات تتراوح بين 85 مترًا وحتى 180 مترًا.

سعر الوحدة الـ100 متر يتراوح بين 340 ألف جنيه وحتى 390 ألف جنيه، ويتواجد في منطقة حدائق الأهرام عمارات منفصلة، ولا يوجد بها كمبوند، كما يتم تسليم الوحدات نصف تشطيب، وفقًا لموقع "عقار ماب" المتخصص في العقارات.

أرض المستثمرين:

تعتبر أرض المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر من أكثر المناطق التي تتميز بأسعارها المتميزة مقارنة بأسعار باقي الوحدات في المدينة، فهذه المنطقة تضم أكثر من 1500 عمارة، لكن الوحدات يتم تسليمها نصف تشطيب، وكلها مساحتها واحدة تصل إلى 75 مترًا، عبارة عن حجرتين ومطبخ وحمام وصالة، كما أن بعض العمارات لا يوجد بها أسانسير.

وتبدأ أسعار الوحدات من 240 ألف جنيه وحتى 450 ألف، وفقًا لدور الوحدة وهل هي أمامية أم خلفية، وطريقة سداد ثمنها الذي يصل لـ5 سنوات.

فيصل والهرم:

ففي منطقة فيصل تصل أسعار الوحدات إلى 280 ألفًا بدون تشطيب، وحتى 300 ألف جنيه، وفقًا لمكان ودور الوحدة، بشوارع الطالبية والكوم الأخضر، بينما تصل إلى 400 ألف جنيه في شارع المساحة والتعاون.

أما في منطقة الهرم وصل متوسط سعر المتر السكني لـ4 آلاف جنيه، فبلغ سعر المتر في منطقة التعاون والعمرانية 3400 جنيه، وفي منطقة المريوطية 3 آلاف جنيه، بينما سجل أدنى سعر في الهرم بمناطق شارع الثلاثيني ونزلة الطيران بـ2500 جنيه للمتر.​