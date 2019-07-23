أخبار مصر | "الأوقاف": خطة غير مسبوقة في مجال استثمارات الهيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": خطة غير مسبوقة في مجال استثمارات الهيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمنظومة الوقف واهتمامه بتعظيم استثماراته والحفاظ على أصوله وأعيانه وممتلكاته واستثمارها على أفضل وجه، سيجعل من الوقف رقما هاما في خدمة المجتمع في ضوء الضوابط الشرعية لمصارفه.

وأضافت في بيان لها أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف معا بصدد الانتهاء من خطة طموحة وغير تقليدية وغير مسبوقة في مجال استثمارات الأوقاف في ضوء دراسات علمية متخصصة وضوابط دقيقة لحوكمة التصرفات في ضوء أعلى درجات الشفافية التي تسير عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق انتهاء حصر مال الوقف بجميع أنحاء الجمهورية وتم طباعة اطلس بجميع الممتلكات على كل شبر في أرض مصر في إطار خطتها الطموحة للحفاظ على مال الوقف.