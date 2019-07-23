أخبار مصر | عاجل.. بيان هام لـ"لأرصاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام لـ"لأرصاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 21 32

سيوة 23 36

بورسعيد 24 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 37

العريش 22 33

رفح 23 33

رأس سدر 24 36

نخل 18 37

نويبع 29 37

طابا 24 35

كاترين 17 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 25 38

سوهاج 24 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 29 39

الوادي الجديد 27 39

شلاتين 26 40

أبو رماد 25 39

حلايب 27 37

رأس حدربة 28 38

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 43

المدينة 27 44

الرياض 28 45

المنامة 32 38

أبوظبي 33 43

الدوحة 32 37

الكويت 33 46

دمشق 15 38

بيروت 26 31

عمان 19 34

القدس 20 31

غزة 23 32

بغداد 28 46

مسقط 29 32

صنعاء 16 29

الخرطوم 26 39

طرابلس 21 30

تونس 22 34

الجزائر 22 30

الرباط 19 26

نواكشوط 24 29

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 31

إسطنبول 22 32

إسلام آباد 28 36

نيودلهي 29 35

جاكرتا 23 33

بكين 25 34

كوالالمبور 25 31

طوكيو 23 29

أثينا 23 34

روما 21 36

باريس 23 35

مدريد 22 37

برلين 18 30

لندن 21 31

مونتريال 13 26

موسكو 16 21

نيويورك 20 30

واشنطن 19 31