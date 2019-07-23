شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 23 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. Advertisements يتوجه أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل الحجاج. يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة مع نظيره الكاميروني في إطار بطولة أفريقيا والمقامة حاليا في تونس. يبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون زيارة إلى كوريا الجنوبية في إطار جولة بدأها بزيارة اليابان، والتي تأتي وسط تصاعد التوتر مع إيران.

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