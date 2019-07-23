مصر | ضبط 557 قضية جنائية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية خلال حملة أمنية مكبرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 557 قضية جنائية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية خلال حملة أمنية مكبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط سلاح ناري – 2 مخدرات – 2 سلاح أبيض – 39 جزئي – 7 مستانف – مخالفات – 2 مسجل خطر- سلاح نارى – 2 دراجة – 2 جناية – 9 غرامات – 490 جنية مبلغ مالي، وبلغ الإجمالي 557 مخالفة، وفي مجال مجهود أدارة شرطة المرافق تم 100 كرسي – 2 كوريك – 4 استاند – 20 قلب شيشة – 2 أسطوانة - ونش – 4 برويطة – 5 شمسية – 150 لوح خشب، وبلغ الإجمالي 288 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

