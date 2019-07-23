أخبار مصر | رئيس حزب "المصريين": العلاقات بين مصر والجزائر متينة ولن يعكرها تصرف فردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب "المصريين": العلاقات بين مصر والجزائر متينة ولن يعكرها تصرف فردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، "مصر الثورة" سابقا، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن عميق أسفة للأحداث المؤسفة التي وقعت من جانب لاعبي منتخب الجزائر مع مسئولين مصريين وبالتحديد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء التتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وأكد "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن العلاقات بين مصر والجزائر قوية ومتينة منذ قديم الأزل، لافتا إلى أنه لن يعكرها تصرف فردي من أحد وأن تصرفات لاعبي وجماهير الفريق في جانب، والعلاقات بين البلدين في جانب آخر، وأخطاء المدرب الجزائري أو اللاعبين، تكون تافهة أمام العلاقات بين الشقيقين.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن ما حدث من اللاعب الدولي رياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي وبعض الجماهير الجزائرية تصرف فردي لا يعبر عن جموع الجزائريين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين لن تتأثر بمثل هذه الأمور.