شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة «113 حربية» تحمل اسمه.. «أبوغزالة» أحد قادة «مدفعية النصر» (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، أُطلق اسمه على الدفعة (١١٣) حربية، أمس، خلال حفل تخريجها، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة وعدد من الضيوف الأجانب بالكلية الحربية.

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توفى المشير أبوغزالة فى سبتمبر ٢٠٠٨ عن عمر يناهز ٧٨ عامًا، وبدأ مشواره العسكرى بالالتحاق بالكلية الحربية فى منتصف أربعينيات القرن الماضى، حيث شارك فى عدد من الحروب التى خاضتها البلاد فى ذلك الوقت، ومن بينها حرب فلسطين، منضمًا إلى سلاح المدفعية، كما شارك لاحقًا فى حرب الاستنزاف، ثم نصر أكتوبر وكان قائد مدفعية الجيش الثانى.

فى أواخر سبعينيات القرن الماضى، عُين «أبوغزالة» ملحقًا عسكريًا بواشنطن، وفى عام ١٩٧٩ عُين مديرًا للمخابرات الحربية، ثم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى عام ١٩٨١، وبعد واقعة اغتيال الرئيس أنور السادات، عُين نائبًا لرئيس الوزراء عام ١٩٨٢ قائدًا عامًا للقوات المسلحة، وفى عام ١٩٨٩ عُين مُستشارًا لرئيس الجمهورية، وذلك إلى أن اعتزل العمل العام عام ١٩٩٣.

على مدار مشواره العسكرى، حصل أبوغزالة على العديد من أنواط الشرف والأوسمة العسكرية، من بينها وسام التحرير عام ١٩٥٢، ووسام نجمة الشرف عام ١٩٧٤، إضافة إلى وسام الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى عام ١٩٧٤، أما نوط الجلاء فقد حصل عليه عام ١٩٥٥، ونوط الاستقلال عام 1956، ونوط النصر عام ١٩٥٧ ونوط الخدمة والمهارة سنة ١٩٧٩، أما قلادة النيل فحصل عليها عام ١٩٨٩.