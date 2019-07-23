شكرا لقرائتكم خبر عن «طحانوب» تحتفل بذكرى ثورة يوليو: تطوير تمثال «ناصر» ونصب تذكاري للشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار شهر مضى، قرر أهالى قرية طحانوب، التابعة لشبين القناطر فى القليوبية، التفرغ للاستعداد للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو على طريقتهم الخاصة، حيث قاموا على مدار الشهر الماضى بتجديد تمثال الزعيم جمال عبدالناصر الذى يتوسط مدخل القرية بالميدان الرئيسى وأقاموا نصبا تذكاريا وضعوا عليه أسماء جميع شهداء القرية من الجيش والشرطة تخليدا لذكراهم، كما أقاموا نافورة فى الحديقة المحيطة بالتمثال استعدادا للاحتفال الذى سيقام بمناسبة ثورة يوليو يجرى خلاله افتتاح الحديقة الجديدة والنصب التذكارى.

ويقام الحفل بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية وجمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية برئاسة محمد عبيد، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية. وأشار«عبيد» إلى أن محافظ القليوبية الدكتور علاء مرزوق سيحضر الاحتفال بافتتاح أعمال التطوير بحضور نجل الزعيم المهندس عبدالحكيم عبدالناصر ورئيس الحزب الناصرى وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والسياسية بالمحافظة وعلى مستوى الجمهورية.

وكانت الوحدة المحلية بالقرية نظمت حملة لإزالة التعديات على تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والحديقة المحيطة به وهى الاعتداءات التى تسببت فى عشوائية وزحام بمدخل القرية الرئيسى لسنوات طويلة تسببت فى حجب التمثال بالكامل وافتراش الباعة الأرض أمامه وسعى الأهالى لإزالة تلك التعديات وإرسال شكاوى للمحافظ والجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة لوضع حد للتعديات على تمثال الزعيم حيث يعد أحد أبرز معالم القرية.