شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب الشهر العقاري في الإسكندرية.. زحام ومشاجرات وأجهزة معطلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه المواطن المتردد على مكاتب توثيق الشهر العقارى فى الإسكندرية العذاب من أجل الحصول على الخدمة، نظرا لندرة عدد المكاتب والعجز فى عدد الموظفين؛ فمكاتب التوثيق لا تتعدى 6 مكاتب لخدمة نحو 6 ملايين مواطن فى الإسكندرية، ما يخلق نوعا من الفوضى اليومية، نتيجة المشاجرات وتبادل الألفاظ المسيئة من أجل الحصول على الخدمة؛ سواء توثيق عقد أو تحرير توكيل خاص أو عام، بالإضافة إلى عدم كفاية المنافذ، مقارنة بعدد المواطنين المرتددين على المكاتب.

ممدوح زايد، مدرس، يشكو من المعاناة التى يواجهها آلاف المترددين على مكاتب الشهر العقارى فى الإسكندرية قائلًا: «التعامل مع مكاتب الشهر العقارى عذاب فى عذاب؛ بندوق المّر للحصول على الخدمة فلا يوجد موظفون ولا معاملة حسنة، فضلا عن الزحام الشديد يشعرك وكأنك فى يوم الحشر، ناهيك عن عدم توافر تهوية فى المكاتب، ما يجعلها شبيهة بدورات المياه».

وأضاف «زايد»، أن الحصول على خدمة مكاتب الشهر العقارى تمثل الفوز بقطعة من الجنة، لأن الواقع صادم ومسؤولى وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى لا يبالون باستغاثات المواطن، فلا اهتمام بهذه المصلحة المهمة فى حياة المصريين، مشيرا إلى أن معظم مكاتب الإسكندرية موجودة فى مبان متهالكة، فضلا عن أن الزحام شىء لا يطاق، والمواطن والموظف يتعاملان فى غرف ضيقة سيئة التهوية.

وأضافت مريم رمضان، موظفة، أن المكاتب لا تخلو من الفوضى؛ فالمشاجرات والسباب والشتائم المتبادلة بين الموظفين والمواطنين من جهة، والمواطنين وبعضهم البعض من جهة أخرى، هى السمة السائدة على مدار اليوم، حيث يخرج الجميع عن شعورهم بسبب بطء سير العمل من ناحية أو المطالبة غير المنطقية من جانب الموظفين للمواطنين، بتوفير مستندات لا علاقة لها بالخدمة المطلوبة، بالإضافة إلى تعطل أجهزة الكمبيوتر، والخطأ فى الإجراءات وانقطاع الكهرباء وغياب الموظف المسؤول عن خاتم شعار الجمهورية.

وقال جوزيف ملاك المحامى، رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان: «ما يحدث فى مكاتب توثيق الشهر العقارى فى الإسكندرية أمر لا يحتمل على الإطلاق، نظرا للمشاجرات اليومية وقضاء ساعات للحصول على خدمة حكومية داخل المكاتب ما يهدر آدمية المواطنين المترددين عليها، فضلا عن فتح مجال للفساد واستغلال حاجة المواطنين».

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وتساءل «ملاك»: «كيف تقدم 6 مكاتب شهر عقارى فقط فى الإسكندرية الخدمة لنحو 6 ملايين مواطن بواقع عشرات الآلاف يوميًا، ممن يقصدون هذه المكاتب»، وطالب بسرعة فتح منافذ جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة والقضاء على الزحام وتقديم الخدمات الحكومية لطالبيها دون إهانتهم. وأوضح «ملاك»، أنه تقدم بإنذار رسمى موجه إلى وزير العدل، تمهيدًا لإثبات الامتناع من قبل وزارة العدل عن فتح منافذ جديدة وتنفيذ القانون، ورفع دعوى قضائية ضد الوزارة ومصلحة الشهر العقارى، لإلزامهما بفتح منافذ جديدة فى الإسكندرية.

وقال مصدر مسؤول بالشهر العقارى بالإسكندرية، إن عدد مكاتب تقديم الخدمة للجمهور غير كاف، مقارنة بعدد المواطنين المترددين عليها يوميًا، مشيرا إلى أن وزارة العدل تسعى لافتتاح مكاتب جديدة لتخفيف الضغط على المكاتب تيسيرا على المواطنين، ولفت إلى أن أغلب مكاتب توثيق الشهر العقارى فى الإسكندرية، تتمتع ببنية إنشائية متطورة مزودة بوسائل تقنية حديثة تيسرًا على مقدم الخدمة وطالبها، إضافة إلى إنشاء مكتب توثيق العامرية ثان، وهو مكتب جديد يخدم منطقة كتلتها السكانية ذات كثافة عالية، وقد شُيد على نسق تقنى للجيل الجديد من مكاتب التوثيق.

وأكد النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، عن دائرة سيدى جابر، تقدمه ببيان عاجل وطلب إحاطة منذ شهور إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بشأن عدم توافر أماكن آدمية للجلوس والزحام الشديد فى مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية، لافتا إلى أنه فى طريقه لتقديم طلب الإحاطة الثالث إلى مجلس النواب بشأن أزمة الشهر العقارى.

وأضاف «حافظ»، أن هناك أعطالا دائمة بأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بمكاتب الشهر العقارى، ما أدى إلى استياء الأهالى، مطالبا بإعداد خطة تطوير عاجلة لمكاتب الشهر العقارى بالمحافظة، موضحا أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار معاناة المترددين على قطاع الشهر العقارى فى المحافظة نتيجة تردى الخدمات ووجود أزمات يعانى منها القطاع والموظفون والمواطنون المترددون على مكاتب الشهر العقارى، بالإضافة إلى سوء أحوال المرفق وتدنى مستوى الخدمة، مطالبًا وزارة العدل بالتوسع فى إنشاء مكاتب نموذجية مميكنة، لتخفيف الضغط وفض الزحام.

وقال «حافظ»، إن مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية تعانى من إهمال جسيم، فمعظمها عبارة عن شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها 55 مترًا، تضم مكاتب أكثر من 25 موظفًا، يقدمون خدمات لنحو 2000 مواطن يوميًا، على فترتين صباحية ومسائية، وعادةً ما يستغرق الإجراء الذى يتطلب دقائق معدودة، عدة ساعات، بسبب الزحام الشديد داخل المكتب، مشيرا إلى أن الزحام مشهد معتاد طوال أيام السنة، ويبلغ ذروته فى مناسبات؛ مثل توكيلات الانتخابات، ومما يزيد من معاناة المترددين على المكتب قلة عدد الموظفين، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا فى إنهاء أعمال المواطنين.

واقترح النائب الاستعانة بخريجى كليات الحقوق بعد اجتيازهم دورات تدريبية متخصصة، بشأن التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات الحكومية فى مصلحة الشهر العقارى، لتخفيف الزحام وفك الاشتباك اليومى بين المواطنين والموظفين بسبب العجز الصارخ فى عدد الموظفين وعدم مقارنته بالمترددين، خاصة أن قانون الخدمة المدنية يحظر التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة وبالتالى لا بد من توفير حلول لتلك المصلحة المهمة.

وشدد «حافظ» على ضرورة إعادة النظرمن قبل وزارة العدل بشأن مصلحة الشهر العقارى، مطالبا بالانتهاء من تطوير وميكنة المكاتب الموجودة، والتوسع فى إنشاء مكاتب جديدة تيسيرا على المواطنين.