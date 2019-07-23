شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على شواطئ الإسكندرية.. وتغريم المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تشديد الرقابة على الشواطئ وتكثيف الحملات خاصة خلال فصل الصيف ووفود الآلاف يوميا من المصطافين على الشواطئ المميزة والشواطئ المجانية من مواطنى وزائرى المدينة، وعدم السماح باستغلال رواد الشواطئ خاصة المجانية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتغريمهم فى الحال، وشن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أمس، حملة مكبرة على شواطئ أحياء المنتزة أول وثان والعجمى.

بدأت الحملة بالمرور على شاطئ المندرة المميز، ثم شاطئ المندرة المجانى، والعصافرة المميز، بالمنتزة ثان، وشاطئى سيدى بشر ١ و٢، بالمنتزة أول وانتهت بالمرور على شاطئ البيطاش المميز بالعجمى، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والغرامات اللازمة نتيجة لرصد عدة مخالفات، أهمها ارتفاع قيمة تذكرة الدخول لبعض الشواطئ بالمخالفة لها، وعدم وجود قائمة أسعار على البوابة وبيع التذاكر للجمهور بسعرها ولكن غير شامل الشماسى والكراسى، وبعض المخالفات الأخرى.

وعلى الفور حرر اللواء جمال رشاد المحاضر اللازمة ضد جميع المخالفين وفرض غرامات على الشواطئ المخالفة التى تم المرور عليها، والتى قد تصل إلى ٢٥ ألف جنيه لكل شاطئ بعد فحص مدى تكرار تلك المخالفات بكل شاطئ، وشدد خلال الحملة على المستأجرين ومشرفى الشواطئ خاصة المجانية بعدم استغلال المصطافين، مؤكدا استمراره المرور على الشواطئ يوميا، وأوضح لرواد الشواطئ الأسعار الحقيقية وطالبهم بعدم دفع أى زيادة وأن يتمسكوا بحقوقهم، منوها بأنه فى حالة وجود مخالفات يتعرض لها المصطافون يجب عليهم الاتصال بخط الشكاوى (١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، ٤٢٣٤١٣٣، ٤٢٣٤١٣٤، ٤٢٣٤١٣٥، ٤٢٣٤١٣٦)، فورا لاتخاذ إجراءات التحقق وفرض الغرامات بشكل عاجل وفورى.