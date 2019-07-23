شكرا لقرائتكم خبر عن «كوم الدكة».. حي الفن والوطنية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد كوم الدكة واحدا من أعرق أحياء الإسكندرية على الإطلاق وأشهرها، وارتبط اسمه دومًا بالفنون والتراث على مر تاريخه فضلا عن الحركة الوطنية فى مصر التى تأججت على إيقاع ألحان الشيخ سيد درويش الذى جاء مولده فى هذا الحى العريق عام 1892 ليضفى عليه بعدا جديدا من أبعاد الفن والجمال.

وشهد الحى ميلاد لون جديد من ألوان النضال وانطلقت منه ألحان أغانى «بلادى بلادى» وأغنية «قوم يا مصرى» التى حققت نجاحا كبيرا فى مصر والأقطار العربية. وفى زمن الاحتلال البريطانى كان جنود الاحتلال يخشون الاقتراب من ذلك الحى الذى تتجسد فيه القضية الوطنية.

أما عن النشأة التاريخية لمنطقة كوم الدكة فيقول الدكتور إسلام عاصم، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، إنها كانت عبارة عن تل مرتفع تعلوه قاعدة عسكرية منذ أيام الحملة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر ثم جدد القاعدة محمد على باشا ثم استقرت بها القوات البريطانية حتى تسلمها الملك فاروق عام ١٩٤٧ ثم تم اكتشاف الآثار فى ستينيات القرن الماضى.

ويرتفع تل كوم الدكة عن منسوب البحر بحوالى 8 إلى 12 مترا فى منطقة متوسطة بين المناطق السياحية الأثرية والمحاور التجارية لوسط المدينة، وهو تل صناعى تكون من ردم المبانى التى تهدمت وتراكمت فوق بعضها، ويعتبر هذا الحى العتيق من المناطق الأثرية فى الإسكندرية.

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ويرى «عاصم» أن كوم الدكة من أهم مناطق الإسكندرية الأثرية، حيث اكتشف بها المسرح الرومانى والذى يعتقد حاليا أنه قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة الإسكندرية القديمة، بالإضافة إلى الحمامات الرومانية والجزء السكنى الذى اكتشف به فيلا الطيور التى يوجد بها فسيفساء رائعة ملونة لعدد من الطيور.

والمنطقة بعد أن افتتحت للجمهور كلها أصبحت عامل جذب كبيرا للسياحة، حيث يدخل الزائر إليها ويسير فى أطلال الإسكندرية الرومانية فضلا عن الآثار الغارقة المنتشلة المعروضة هناك.

أما عن سبب التسمية الحالية لمنطقة كوم الدكة، فيقول «عاصم»: يرجع إطلاق اسم كوم الدكة على هذه المنطقة إلى القرن التاسع عشر عندما مر عليها المؤرخ النويرى السكندرى وشاهد هذا التل الترابى المرتفع والذى يشبه (الدكة) والناتج عن أعمال حفر ترعة المحمودية فى عصر محمد على، حيث تكون هذا التل الترابى من أكوام التراب المدكوك.

وانتشرت بين أهالى الإسكندرية القدامى أسطورة فى غاية الغرابة، حول حى كوم الدكة، أحد أشهر أحياء الإسكندرية، تقول إن الإسكندر الأكبر كان يجلس على أريكة «دكة بالعامية» مصنوعة من الذهب ومطعمة بالماس والياقوت والجواهر النفيسة. وعندما قرر القيام بحملة من حملاته العسكرية إلى خارج البلاد خشى على الأريكة من السرقة، فجاء بأحد المهندسين وكلفه ببناء غرفة تحت الأرض وضع فيها الأريكة ثم قام بقتل المهندس الذى يعرف السر، حتى لا يكون هناك من يعرف مكان الأريكة غيره، وأمر بردم المكان كله دون أن يضع فيه ما يشير إلى مكان الأريكة النفيسة المدفونة، إلا أنه مات فى تلك الغزوة التى كانت آخر غزواته، وظل مكان الأريكة مجهولًا، وبقى اسم المنطقة «كوم الدكة».

وعلى الرغم من الأساطير والحكايات التى ارتبطت بالحى العريق تبقى عبقرية المكان هى أكبر ما يميزه، ففى عصر محمد على أُعيد تخطيط الإسكندرية وأصبح حى كوم الدكة فى مركز الدائرة، وتقود شوارعه الضيقة، الصاعدة الهابطة، إلى مختلف أرجاء المدينة: إلى الميناء الشرقى والبحر، وإلى محطة القطارات الرئيسية، وأحياء الرمل والمنشية والحى اللاتينى و«محرم بك» والوسط التجارى والجامعى فى الإسكندرية.