مصر | مدير أمن الجيزة يواصل حملاته لتطهير المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يواصل حملاته لتطهير المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن تنفيذ 5 أحكام جزئية، وضبط 27 إشتباه، وبلغ الإجمالي 32 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 85 كرسى – 3 ثلاجة – 3 فرش خردوات – 25 طقطوقة – 5 أسطوانة غاز – 3 غرزة شاى – 5 شمسية – مدرج لبيع الفاكهة – 8 ميزان، وبلغ الإجمالي 138 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

