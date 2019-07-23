أخبار مصر | حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23/7/2019 في محافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23/7/2019 في محافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 21 32

سيوة 23 36

بورسعيد 24 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 37

العريش 22 33

رفح 23 33

رأس سدر 24 36

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نخل 18 37

نويبع 29 37

طابا 24 35

كاترين 17 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 25 38

سوهاج 24 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 29 39

الوادي الجديد 27 39

شلاتين 26 40

أبو رماد 25 39

حلايب 27 37

رأس حدربة 28 38