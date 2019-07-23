شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام جامعة الإسكندرية لاتحاد الناشرين المصريين.. ودليل لـ43 مجلة علمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مختار يوسف نائب، رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث- انضمام جامعة الإسكندرية لعضوية اتحاد الناشرين المصريين، تحت مسمى (دار النشر والطبع والتوزيع بجامعة الإسكندرية)، لنشر المجلات العلمية للجامعة، وخدمة الباحثين فى مصر والدول العربية، ورفع تصنيف مجلات جامعة الإسكندرية عالميا ونشر وتوزيع كتب لكليات ومعاهد الجامعة.

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وقال «يوسف»، خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث، الأحد: «انتهينا من إعداد دليل مجلات جامعة الإسكندرية، ويضم ٤٣ مجلة علمية؛ تابعة لدور نشر عالمية وبنك المعرفة المصرى، الموجودة على منصات جامعة الإسكندرية»، لافتا إلى توزيع هذا الدليل على جميع كليات ومعاهد الجامعة. وقدم المجلس الشكر للمجلس الأعلى للجامعات، لموافقته على زيادة عدد المنح لدول حوض النيل وعددها 50 منحة إلى 100 منحة، ستقدم إلى دول إفريقيا، مشيرا إلى أن مؤسسة مصر الخير ستقدم لهؤلاء الطلاب الدعم بتذاكر السفر ومصاريف الإعاشة، حفاظا على العمق مع دول إفريقيا الشقيقة.

وأكد «يوسف» أهمية لقاء الدكتورة رشا كمال، مدير الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، بشأن التسهيلات والخطوات وإجراءات تسجيل الطلاب بالجامعات المصرية، مشدداً على أهمية تسجيل الطلاب الوافدين على الموقع الرسمى لوزارة التعليم العالى، للحصول على الموافقة للتسجيل، وإستكمال الإجراءات والأوراق اللازمة، ويمكن للطالب التسجيل فى أى وقت طوال العام من 1 مايو حتى 31 يونيو، مع تحديد اللفصل الدراسى الذى يبدأ الطالب بمباشرة الدراسة، فى فصل الخريف أو الربيع.

ووافق المجلس على إنشاء مركز للنشر العلمى الدولى بالجامعة، للارتقاء بجودة الأبحاث العلمية لجميع أبحاث الجامعة المصنف منها وغير المصنف والمؤتمرات والكتب للوقوف على مركز الجامعة الحقيقى.