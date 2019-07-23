شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: 6505 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، مساء الاثنين، 6505 ساحة لكل منها إمامان، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، لأداء صلاة العيد.

أضاف أن «صلاة عيد الأضحى المبارك تكون بنفس الضوابط المقررة، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس تحت أي ظرف».