شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكلية الحربية: اخترنا أكفأ الرجال لنيل أشرف المهام في أعرق جيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، كلمة خلال مراسم الاحتفال بتخريج الدفعتين 113 حربية و48 فى المعهد الفنى للقوات المسلحة.

جاء فى كلمته: «الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم بكل معانى الفخر والاعتزاز.. نرحب بكم فى أعرق صروح العسكرية المصرية، الكلية الحربية، مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض لقواتنا المسلحة الباسلة من أبنائك الأوفياء، من فرسان العسكرية المصرية، من مقاتلى الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة الذين أقسموا على الذود والدفاع عن ثرى مصرنا المقدس مهما كلفهم الأمر من تضحيات».

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أضاف: «إن تشريف الرئيس لنا يحمل فى طياته معانى سامية ووسام تكريم فى يومٍ أرست قواعده ثوابت قواتنا المسلحة الباسلة، كما يتزامن احتفالنا اليوم مع ذكرى ثورتين عظيمتين، 23 يوليو والثلاثين من يونيو، الثورة التى حققت آمال شعب وتطلعات أمة، تحملتم بكل جسارة وإقدام وإخلاص وتفان أمانة قيادة الوطن فى أدق المراحل وأصعب الأوقات، فى وقتٍ اشتدت فيه المحن والمؤامرات ومحاولات قوى خارجية كادت تعصف بكيان الوطن والأمة، وبكل تأييد وإجماع وطنى وحدتم الصفوف وحددتم الغايات وأطلقتم يد البناء والتعمير على أسس علمية مدروسة للنهوض بأغلى الأوطان».

تابع: «رئيس الجمهورية.. تخليدًا لتقاليدنا العسكرية العريقة، نحتفل بتخرج نخبة من شباب مصر الأوفياء، من مقاتلى الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، فقد اخترنا أكفأ الرجال لنيل أشرف المهام، وهى شرف الجندية فى أعرق جيش، وقد تم إعدادهم وفق منظومة علمية ومعايير دقيقة، وكان الرجال مثالًا للإصرار والمثابرة والثقة بالنفس خلال دراستهم، محصنين ضد أساليب الحروب الحديثة، يسعون لتحقيق أمن وطننا ووحدة أراضينا مهما كلفهم الأمر من دماء وتضحيات تروى بها أرض مصرنا الطاهرة».

وتوجه بالتهنئة إلى أولياء الأمور: «هنيئًا لكم فى يوم جنى حصادكم لزرع عززتموه ورويتموه بحب الوطن، وها هم أبناؤكم الواقفون أمامكم فى أشرف الساحات التى سبقهم إليها قادة عظام قادوا مسيرة القوات المسلحة والوطن عبر العصور، ولتستمر مسيرة العطاء فى قواتنا المسلحة الباسلة من جيل إلى جيل».

حضر الاحتفال المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين وقدامى مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وأُسر الخريجين.