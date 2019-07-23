شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بمعامل التنسيق في جامعة القاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق بالجامعة مستمرة في العمل، الثلاثاء، بناء على طلب وزارة التعليم العالى، لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، وذلك في المعامل التي خصصتها الجامعة لتسجيل رغبات الطلاب بمقار كليات الزراعة والهندسة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

أشار رئيس الجامعة إلى أن تلك المعامل تحتوى على نحو 350 جهاز حاسب آلي، إضافة إلى توافر المستلزمات التى يحتاجها الطلاب أثناء أعمال التنسيق، وكذلك الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق.