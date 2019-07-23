شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: الكشف على 163 ألف سيدة في مبادرة «سرطان الثدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن أن أعداد السيدات اللاتي شاركن في مبادرة الرئيس السيسى «صحة المرأة المصرية» لفحص سرطان الثدى، وصلت إلى 163 ألف سيدة وفتاة.

وقال «بيومى» في بيان، إنه يتم إجراء فحص السيدات والفتيات من خلال 321 فرقة في عدد 278 وحدة للكشف.

من جانبه أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض المحافظة، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في الحملة، وتكثيف جهود التوعية لحث المرأة البحراوية على ضرورة الإقبال والمشاركة في إجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة للاطمئنان على صحة المرأة.