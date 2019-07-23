التضامن تقيم دعوى قضائية لحل جمعية حرفيين البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب فيها بحل جمعية حرفيين البساتين المقيدة برقم 6550 لسنة 2006 التابعة لإدارة البساتين لارتكابها أخطاء جسيمة، ومخالفات تصطدم مع أحكام القانون.

وقالت الدعوى رقم 36407 لسنة 73 قضائية، إنه ثبت أثناء فحص أعمال المؤسسة، تبين ارتكابها لمخالفات مالية وإدارية جسيمة تصطدم بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات.