جامعة عين شمس تفتتح مركز التطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

افتتحت جامعة عين شمس، مركز جديد للتطوير المهني بكلية التجارة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في احتفال نظمته بقصر الزعفران.

جاء ذلك بحضور الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونانسي فيشر جورملي القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتورأحمد طلبة نائب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودكتورأشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، وخالد قدري عميد كلية التجارة وشيرين مظلوم مدير مركز تنمية المهارات المهنية والتوظيف بالجامعة، ولفيف من ممثلي الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وأوضح نظمي عبدالحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المركز الجديد هو ثالث مركز بالجامعة، ويهدف إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والدورات التدريبية في مجالات الإدارة المهنية، لافتاً أن جامعة عين شمس نجحت في أن تكون رائدة تتصدر المشهد بين الجامعات المصرية في تبني نماذج وأساليب جديدة لخدمة طلابها والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن الجامعة كانت ولا تزال جزءاً من نجاح مراكز تنمية المهارات المهنية والتوظيفECDC والتي نفخر بها لكونها مازالت مستدامة وفعالة ومؤثرة.

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ولفت إلى أن المركز الأول قدم خدمات مختلفة لأكثر من 11 ألف طالباً، كما خدم المركز بالمبنى الرئيسي للجامعة أكثر من 13 ألف طالبًا، فضلا عن استضافة 6 معارض توظيف توفر مئات الوظائف الشاغرة والتدريب لآلاف الطلاب والخريجين.

وأشار الدكتور أحمد طلبة نائب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بمرور مئة عام من التميز في التعليم وخدمة مصر، معرباً عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس مرة أخرى في مجال التعليم المهني وافتتاح مركز جديد للتطوير المهني بكلية التجارة.

وتابع "طلبة": "هذا التعاون يأتي بعد نجاح مراكز تنمية المهارات المهنية والتوظيف بكلية الهندسة وفي الحرم الجامعي الرئيسي الذين ساهمنا مع الجامعة في إنشائهم في 2014، وستقدم الثلاث مراكز معا خدمات التوجيه المهني لعدد أكبر من الطلاب لزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل".

وأكد أنه فريق عمل الجامعة الأمريكية سيعمل على تدريب وتأهيل موظفي مركز جامعة عين شمس كميسرين مهنيين قادرين على تقديم خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعة.

يأتي هذا الافتتاح بعد افتتاح ثلاث مراكز للتطوير المهني بجامعة الزقازيق الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي عدد المراكز التي تم إفتتاحها 12 مركزًا حتى الآن في جميع أنحاء مصر تهدف الوصول بالتعليم المهني إلى نحو مليون طالب، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.