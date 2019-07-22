أخبار مصر | الزناتي: بدء التقسيط لأول مرة في رحلات نقابة الصحفيين.. والبداية من العين السخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: بدء التقسيط لأول مرة في رحلات نقابة الصحفيين.. والبداية من العين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن بدء نظام التقسيط لأول مرة في رحلات النقابة السياحية؛ وذلك تسهيلًا على الزملاء وأسرهم بعد ارتفاع أسعار هذه الرحلات.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن هذا النظام سيبدأ برحلة إاى العين السخنة، ويبدأ الحجز فيها بعد غد الأربعاء ٢٥ يوليو بدفع ما قيمته ٥٠٪‏ من قيمة الرحلة، وتقسيط باقي المبلغ على ستة أشهر خصمًا من البدل أو المعاش.

وأضاف أن الرحلة ستكون للزملاء وأسرهم، مؤكدًا وجود نظام التقسيط على إجمالي ما يقوم الزميل بحجزه له ولأسرته.

وأوضح أن رحلة العين السخنة ستكون لمدة ٤ أيام، في الفترة من ٥ إلى ٨ أغسطس المقبل، والحجز لدى لجنة النشاط بالنقابة، مؤكدًا أن الاستعلام على تليفون رقم ٠١٠٩٩٧٤٤٦٥٩ وهو الرقم الخاص بنشاط اللجنة.