أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' ينفي قيام زملاء بزيارة إسرائيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' ينفي قيام زملاء بزيارة إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى اتحاد الصحفيين العرب، اليوم الإثنين، صحة الأنباء عن قيام صحفيين عرب من السعودية والإمارات والبحرين والعراق بزيارة إسرائيل.

وقام الاتحاد اليوم، بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد، بشأن زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليًا.

Advertisements

وقال الاتحاد في بيان له، عن قيامه بالتأكد بصورة قاطعة، بعدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل؛ خاصة الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين.

وأضاف أنه قد يكون وفد الصحفيين الذين يزورون إسرائيل حاليًا، يعيشون في دول المهجر، ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها.

وأكد الاتحاد تمسك والتزام كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي له، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، حتى يتم تحرير كل التراب العربي، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.